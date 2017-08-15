Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.
ABD'den Kuzey Kore'ye savaş tehdidi!
15.08.2017 - 00:14 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" açıklamasını yaptı.
Etiketler : abd,kuzey kore,Jim Mattis,
496206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/496206.aspx
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