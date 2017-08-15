Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından #PakistanZindabad etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimiz güçlenerek sürecek, Türkiye her alanda Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir" ifadesine yer verdi.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ise Erdoğan'ın bu mesajına, Türkçe olarak şu ifadelerle karşılık verdi:

"Kardeşim Erdoğan, nazik sözlerinizden onur duydum. Bütün Pakistanlılar adına size teşekkür ediyorum. Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun"