Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangının gerçekleştiği Kensington ilçesinin bazı sakinleri, olayın yaşandığı 14 Haziran'ın ardından artık her ayın 14'ünde toplanarak "barışçıl bir yürüyüş" yapacaklarını ve bu yürüşlerle de yangının mağdurlarının seslerini duyurmak için çabalayacaklarını bildirdi.

Yürüyüş öncesinde de bölgedeki Notting Hill Metodist Kilisesi önünde toplanan katılımcılar, buradan yangının çıktığı Grenfell Tower apartmanına doğru ilerledi.

BÖLGE SAKİNLERİ GÖSTERİYE DSESTEK VERDİ

Güzergah boyunca slogan atmayan yüzlerce göstericiye her yaştan bölge sakini destek verdi.

Olayda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan gösteride, yangından sağ kurtulan ancak evleri yananların halen kalıcı evlere yerleştirilmediğinin altı çizildi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Bu sebeple hükümetin yardım çabalarını eleştiren bölge sakinleri, hükümete, bu yöndeki çalışmalarını hızlandırması çağrısında bulundu.

Hükümetin mağdur ailelere "ihanete ettiğini" dile getiren katılımcılar gösteride ayrıca binanın sahibi Kensington & Chelsea Belediyesi başta olmak üzere binanın idaresinden sorumlu birim olan TMO çalışanlarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Katılımcılar, olayın nasıl faciaya dönüştüğüne açıklık getirilmesi ve yangının sorumlularının adalete teslim edilmesi için İngiltere Başbakanı Theresa May'in de sözünü verdiği üzere yangına ilişkin kamu soruşturmasının bir an önce başlatılması için çağrılarını yineledi.

ŞİKAYETLER GÖZ ARDI EDİLMİŞTİ

Kensington & Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında en az 80 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

Bina sakinlerinin son 4 yılda konutta yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.