Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, olayın Paris’in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde yaşandığını belirterek, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 4’ü ağır 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Brandet, aracı kullanan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, sürücünün bilinçli olarak aracını insanların üzerine sürdüğünü ancak bunun bir terör eylemi olduğu yönünde herhangi delil bulunmadığını söyledi. Olağanüstü hal uygulanan Fransa’da yakın zamanda araçlı saldırılar yaşanmıştı.