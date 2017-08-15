Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, olayın Paris’in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde yaşandığını belirterek, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 4’ü ağır 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Brandet, aracı kullanan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, sürücünün bilinçli olarak aracını insanların üzerine sürdüğünü ancak bunun bir terör eylemi olduğu yönünde herhangi delil bulunmadığını söyledi. Olağanüstü hal uygulanan Fransa’da yakın zamanda araçlı saldırılar yaşanmıştı.
Pizzacıya otomobilli saldırı
15.08.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın başkenti Paris’te bir sürücü arabasıyla pizza restoranına girerek 1 kişinin ölümüne sebep oldu.
Etiketler : pizza,pizzacı,haberler,fransa,paris,
496239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/496239.aspx
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