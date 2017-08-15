Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da kendisine ‘faşist’ diyen Mike Holden adlı kullanıcının paylaştığı mesajı retweet etti, 15 dakika sonra da retweeti geri aldı.

Twitter’da Fox News hesabı tarafından paylaşılan ‘Trump eski Şerif Joe Arpadio’yu affetmeyi düşünüyor’ başlıklı habere "O bir faşist. Bu yüzden şaşırtıcı değil" tweet'iyle cevap veren Holden, cevabının Trump tarafından retweet edilmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

FAŞİST OLDUĞUNU KABUL ETTİ



ABD Başkanı Trump'ın Tweet'i retweet etmesi, bazı kullanıcılar arasında, ''faşist olduğunu kabul ediyor'' yorumlarına neden oldu.

İşte o Tweet: