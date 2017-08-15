Suriye'nin Süveyda kırsalına rejim güçlerine ait uçak düştü. Pilot sağ kurtulduğu olayda, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bulunarak esir alındı.
ÖSO, Suriyeli pilotu esir aldı
15.08.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de rejime ait düşen uçağın pilotunun, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından esir alındığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,pilot,esad,öso,Süveyda,
496374 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/496374.aspx
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