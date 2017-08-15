Nijerya'nın Konduga bölgesindeki pazar alanında terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenledi. Kadın canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nijerya'da intihar saldırısı: 27 ölü, 83 yaralı
15.08.2017 - 22:55 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dost ülke Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı.
Kaynak: IHA
Etiketler : nijerya,boko haram,
496388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/496388.aspx
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