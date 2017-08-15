Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, katıldığı televizyon programında, halkını saygı duruşuna davet etti.

Güvenlik güçlerini, basını ve gençleri bu acılı zamanlarda gösterdikleri vatanseverlik ve yoğun çabalarından dolayı takdir ettiğini dile getiren Koroma, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla yardım ve kayıt merkezleri kurduklarını belirtti.

"Morglar kapasitesini aştı"

Sierra Leone İletişim Bakanı Yardımcısı Cornelius Deveaux da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki felaketi trajedi olarak niteledi.

Toprak altından halen ceset çıkardıklarına dikkati çeken Deveaux, rakamın net olmadığını ancak çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

Deveaux, "Morglar şu anda kapasitesini aştı. Kolera salgını tehlikesini atlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 350'nin üzerinde cesede ulaştık." dedi.

Yardım çağrısı

Öte yandan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sierra Leone'de 300'den fazla kişinin ölümüne yola açan sel ve toprak kayması felaketi sebebiyle dünyaya yardım çağrısında bulundu.