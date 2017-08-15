Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen Temsilcisi Muhammed el-Esadi, ülkede koleradan korunma yollarıyla ilgili bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını belirtti.

Esadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koleranın tehlikeleri ve korunma yollarına ilişkin ev ev dolaşarak halkı bilinçlendirmek için 40 bin gönüllünün katılımıyla bir kampanya başlatıldı." dedi.

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle gönüllülere eğitim verildiğini söyleyen Esadi, "Kampanya ülkedeki 23 vilayetin 8'inde başlıyor ve 6 gün devam edecek. Ardından diğer kentlerde de uygulanacak. Kampanya kapsamında temizlik araçları dağıtılacak, hastalığa yakalananlara nasıl yaklaşılacağı ve hastalıktan korunma yolları konusunda bilgi verilecek." ifadelerini kullandı.

DSÖ'den dün yapılan açıklamada, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana görülen kolera salgınında vaka sayısının yarım milyonu geçtiği ve yaklaşık 2 bi̇n kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.