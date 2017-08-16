Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Salahaddin İl Meclisi Üyesi  Mehdi Taki, "Tuzhurmatu ilçesinin Zerge Bölgesi'ndeki peşmerge mevzilerine DEAŞ  tarafından yapılan saldırısı sonucu çıkan çatışmada 3 peşmerge yaralandı."  ifadelerini kullandı.

Çatışmaların Zerge'de şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirten  Taki, DEAŞ'ın saldırılarının püskürtülmesi için bölgeye peşmerge sevk edildiğini  söyledi.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıldır elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice  ilçesinden saldırdığını aktaran Taki, son iki hafta içerisinde saldırıların  yoğunluk kazandığını kaydetti.

 