Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Haber Ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, "Körfez ülkelerinin, temeli olmayan bir krizden dolayı istikrarsızlığı yaşadığına" dikkati çekerek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ı ülkesine yönelik suçlamalara dair kanıtları sunmaya davet etti.

Bakan Al Sani, krizin başlamasının üzerinden 72 gün geçtiğini ancak hala kendilerine bir delil sunulmadığını belirtti.

Söz konusu Arap ülkelerinin 5 Haziran'dan bu yana Katar ile ilişkilerini kesmesiyle başlayan krizin Körfez İşbirliği Konseyine etkilerini değerlendiren Al Sani, ülkesinin bu konseyin kurucularından biri olduğunu hatırlatarak, "Bu örgütün, bölgede bulunan hepimiz için hala önemli görüyoruz. Arap dünyasının en güvenli bölgesi sayılan Körfez bölgesi, temelsiz olan bir krizden dolayı şu anda istikrarsızlığı yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Konseyin, güven ve stratejik güvenlik anlayışı üzerinde kurulduğunu vurgulayan Al Sani, buna karşın kriz nedeniyle güven etkeninin kaybolduğunu anlattı. Al Sani, Körfez ülkeleri arasında güveni yeniden sağlamanın uzun zaman alacağını sözlerine ekledi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.