Trump, New York'ta Trump Tower'daki rezidansında düzenlediği basın toplantısında ırkçı protestolara destek verdiği yönündeki suçlamalara cevap verdi.

Şiddet olaylarına karışan bütün tarafları kınadığını ifade eden Trump, "Neonazileri kınadım, birçok farklı grubu kınadım ama bu kişelerin hepsi Neonazi ya da beyazların üstünlüğünü savunan kişiler değildi." dedi.

Irkçı gösteriler sonrası açıklama yapmakta gecikmekle eleştirilen Trump, gerçekleri öğrenmeden açıklama yapmak istemediğini belirterek, "Pek çok politikacının aksine, söylediklerimin doğruluğundan emin olmak istedim." diye konuştu.

Şiddet olaylarında her iki tarafı da suçlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Irkçıların kaldırılmasını istemediği köleliği savunan komutan Robert Edward Lee'nin heykeli ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, şunları söyledi:

"George Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız. Peki Thomas Jefferson'a ne diyorsunuz, onu seviyor musunuz, çünkü onun da kölesi vardı, onun heykelini de kaldıralım mı? Tarihi değiştiriyorsunuz, kültürü değiştiriyorsunuz. Neonazilerden bahsetmiyorum, onlar tabii ki kınanmalı ama orada Neonazi ya da ırkçı olmayan gruplar da vardı ve medya onlara adil davranmadı."

Charlottesville'deki olaylarda aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne süren aşırı milliyetçi kişiyle ilgili ise, "Ailesi ve ülkesi için utanç kaynağı, buna terör diyebilirsiniz; cinayet diyebilirsiniz, ne isterseniz diyebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

CEO'lara tepki

Trump, iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Danışmanlar Konseyinden ayrılan üst yöneticilere (CEO) da tepki gösterdi.

Konseyden ayrılan CEO'ları "işlerini ciddiye almamakla" itham eden Trump, bu şirket yöneticilerinin ürünlerini ABD dışında üretiyor olmanın utancı nedeniyle bu kararı aldıklarını savundu.

Trump daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Konseyden ayrılan her CEO'nun yerine getirebileceğim çok kişi var. Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi. İstihdam!" ifadelerini kullanmıştı.



Alt yapı için izin süreçlerini eleştirdi

Başkan Trump, basın toplantısında yeni alt yapı yatırımları ve yenileme çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

ABD'nin yolları, köprüleri ve diğer alt yapı imkanlarının "üçüncü dünya ülkeleri seviyesinde" olduğunu belirten Trump bunun ciddi reformdan geçirilmesi için hazırlanan başkanlık kararnamesini imzaladığını söyledi.

Çevre raporları ve bazı kısıtlayıcı düzenlemelerle alt yapı reformunun geciktirildiğini savunan Trump, "Alt yapı inşaatları için gerekli izin süreçleri ülkenin kanayan yarası. Hem çevreyi koruyacağız hem de parıldayan yeni yollar, köprüler, tren yolları, tüneller ve otoyollar inşa edeceğiz." dedi.