Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) işgali altındaki Türkmen şehri Kerkük’te gerilim her geçen gün artıyor. Irak Ordusu’na bağlı Haşdi Şabi güçleri, Kerkük’ün batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapıyor. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu saatlerde AFP haber ajansı, Irak ordusunun Kerkük’ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askerî harekat başlattığını duyurdu. Irak ordusu ise bu iddiayı yalanladı. Ordunun basın birimi “Birliklerimiz hâlâ özgürleştirilen bölgeleri inceliyor ve temizliyor. Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan basın kuruluşlarını uyarıyoruz. Herkesi resmî kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

6 BİN PEŞMERGE GÖNDERİLDİ

IKBY Başkan Yardımcısı Kosrat Rasul, on binlerce Peşmerge’nin Irak ordusunun Kerkük’e yönelik operasyon tehdidine karşı bölgede konuşlandırıldığını söyledi. Resul “Geceden bu yana en az 6 bin Peşmerge daha konuşlandırıldı” dedi. Irak ordusu ilerlerken, Kerkük’ün batı ve güneybatı bölgeleri tamamen Haşdi Şabi’nin kontrolüne geçti. Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde önemli bir etki alanı elde eden Haşdi Şabi’ye karşı Peşmerge, mevcut mevzilerinde kalmaya devam ediyor. Peşmerge çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil’den ise destek kuvvet sevkiyatı yapıyor. Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki mesafenin bazı noktalarda yaklaşık 500 metreye kadar düştüğü belirtiliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Peşmerge komutanları Kerkük’te toplantı yaptı. Ardından açıklama yapan Peşmerge Güçleri 70 Birlikleri Komutanı Cafer Şeyh Mustafa “Çatışma yaşanmaması için Irak Başbakanı Haydar İbadi ve diğer birçok yetkiliyle görüştük. Gerçekten savaş çıksın istemiyoruz ama savaş kapımıza dayanırsa, savaşırız. Güney Cephesi Komutanı Westa Resul’e mektup yazarak 48 saat içinde bütün askerî üsleri, havaalanını ve petrol kuyularını teslim etmelerini istedi. Kerkük’e askerî bir gücün girişine izin vermeyeceğiz. Savaş istemiyoruz ancak bize ateş açan olursa da ne yapacağımızı görecek” dedi.

DÜNYADAN YARDIM İSTEDİLER

Peşmerge güçleri tarafından yapılan bir başka açıklamada ise dünyaya çağrıda bulunularak “Bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür. Savaşa ve kan dökülmesine karşıyız ama tehdit, saldırı ve savaş naralarını da kabul etmiyoruz” denildi. Peşmerge Bakanlığı görevini vekâleten yürüten Serbest Lezgin ise, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Ken Gross ile Erbil’de bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bu durumdan haberdar olmasını istedik” denildi.

GENELKURMAY BAŞKANI:GERİ ALACAĞIZ

Irak Savuma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Osman El-Ganimi, “Biz Kerkük’e küçük Irak deriz. Çünkü orada Türkmenler, Araplar, Kürtler, Hristiyanlar ve başka toplumlar yaşıyor. Kerkük bizim en önemli bölgelerimizden biridir. Kerkük Irak’ındır ve her ne şekilde olursa olsun geri alınacaktır” dedi.

Geri çekilme başladı

Kerkük’ün batısında yer alan Salahaddin’in Tikrit kentinden hareket eden Irak güçleri, Şii Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına takviye yaptı. Irak ordusunun yığınağının ardından Peşmerge temas hattı olan bölgelerden geri çekildi. Beşir ve Tazehurtmatu kasabası arasındaki kara yolu üzerinde Peşmerge’ye ait güvenlik noktasının kontrolü Irak güvenlik güçlerine geçti. İlerlemeye devam eden Haşdi Şabi güçleri, Kürtçe tabelalardaki yazıları silmeye, Peşmerge bayraklarını indirmeye başladı. Haşdi Şabi güçleri geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin fotoğraflarını da yırtarak yere attı.