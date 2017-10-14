Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Hamas arasında varılan anlaşmanın “İsrail’in tanınması ve Hamas’ın silahsızlandırılması” şartlarını içermesi gerektiği belirtildi. Mogherini anlaşma için “Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye tam dönüşünü sağlaması ve toplumlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından önemli bir adım” ifadesini kullanırken İsrail yönetiminden açıklama geldi. İsrail, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön şartlarının olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Hamas arasında varılan anlaşmanın “İsrail’in tanınması ve Hamas’ın silahsızlandırılması” şartlarını içermesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, “İsrail bu şartların yerine getirilmesini, Hamas’ın elinde bulunan İsrailli siviller Avra Mengistu ve Hişam Said’in bir an önce serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin cenazelerinin iade edilmesini talep ediyor. İsrail bu şartları yerine getirmeyen bir uzlaşı anlaşmasına karşıdır” ifadesi kullanıldı. İsrail’in sahadaki gelişmeleri takip edip ve buna göre hareket edeceğini belirten Netanyahu, “Hamas ve Fetih arasında yapılan anlaşma barışa ulaşmayı zorlaştırıyor” dedi.