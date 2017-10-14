Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililerin, 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olarak nitelediği alevlerle mücadele sürüyor. Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu, ölü sayısı ise 36'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğu, 19 kişinin öldüğü Sonoma'daki yangın başta olmak üzere yaşlılardan oluşuyor.



Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi, 34 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye de doğalgaz verilemediğini duyurdu.



- İlerleme sağlanmasına rağmen "acil durum" sürüyor



Eyalette 17 bölgede çıkan ve yaklaşık 200 bin dönümlük alanda etkili olan yangınlara 9 bin civarında itfaiye görevlisi müdahale ediyor.



Kaliforniya Acil Durum Müdürü Mark Ghilarducci, yangınların kontrol altına alınması konusunda büyük bir ilerleme sağlanmasına rağmen acil durumun henüz ortadan kalkmadığını açıkladı.



Alevleri kontrol altına almak için Nevada eyaletinden itfaiyeciler de çalışıyor. Utah eyaletinden ekipler ise cumartesi günü itibarıyla yangınlarla mücadeleye dahil olacak.



Yangından kurtulan bir hamile kadın, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, trafik yüzünden araçla ilerlemenin imkansız hale geldiği bir noktada bisikletle alevler arasından çıktığını, doğumuna ise bir hafta kaldığını ifade etti.