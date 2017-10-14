Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye hükümetinin İdlib'e askerî intikal başlatan Türkiye'den derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

ESAD YÖNETİMİ İNTİKALİ KINADI

SANA'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandığı habere göre, Şam yönetimi Türkiye'nin Suriye topraklarındaki ikinci askerî operasyonunu sert bir şekilde kınadı.

"BARİZ BİR SALDIRI"

Söz konusu yetkili, Şam hükûmetinin Türkiye'nin İdlib'deki intikalini 'Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz bir saldırı ve uluslararası hukuk ve ilkelerinin açık bir ihlali' olarak nitelediğini aktardı.

"ASTANA GÖRÜŞMELERİYLE BİR İLGİSİ YOK"

Türkiye'nin İdlib operasyonunu 'saldırı' olarak niteleyen Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, operasyonun Rusya, İran ve Türkiye'nin desteklediği Astana barış görüşmeleriyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA üzerinden yapılan bu açıklama, Türkiye'nin İdlib'teki güvenli bölgelerin oluşturulması amacıyla başlattığı operasyonun ardından geldi.