Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, orman yangınlarının hafta sonu kuru ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılabileceği uyarısında bulundu.

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 farklı bölgede çıkan yangınlarda alevlerle mücadele sürüyor. Binlerce itfaiyecinin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da ayakları zincirli bir şekilde katıldı.

Yangınlarda şimdiye kadar en az 36 kişi hayatını kaybetti, 90 bin kişi tahliye edildi. Sonoma County bölgesinde ise 235 kişiden haber alınanamadığı bildirildi.

Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu ve 898 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayır yandı.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.

Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi ise 34 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye doğalgaz verilemediğini duyurmuştu.