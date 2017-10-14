Yetkililer, orman yangınlarının hafta sonu kuru ve rüzgarlı havanın  etkisiyle  yayılabileceği uyarısında bulundu.

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 farklı bölgede çıkan yangınlarda  alevlerle mücadele sürüyor. Binlerce itfaiyecinin yer aldığı yangın söndürme  çalışmalarına mahkumlar da ayakları zincirli bir şekilde katıldı.

Yangınlarda şimdiye kadar en az 36 kişi hayatını kaybetti, 90 bin kişi  tahliye edildi. Sonoma County bölgesinde ise 235 kişiden haber alınanamadığı  bildirildi.

Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu ve 898  kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayır yandı.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana  Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.

Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi ise 34 bin abonenin  elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye doğalgaz verilemediğini duyurmuştu. 