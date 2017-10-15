Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın duyurduğu "yeni İran stratejisinin" memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "ABD Başkanı tarafından açıklanan strateji, Mısır tarafından ilgiyle takip edildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu stratejinin, Mısır'ın, İran'ın bölgedeki politikalarına yönelik "derin kaygısının sebep ve nedenlerini de içerdiği" kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, "Arap ülkelerinin içişleri üzerindeki olumsuz etkileşimi durdurmak için her daim Ortadoğu'da güven artırıcı faktörleri güçlendirme ihtiyacı duyduğu" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, Ortadoğu'nun nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılması gerektiği konusundaki tavrı yinelendi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "yeni İran stratejisini" desteklemişti.

- Trump'ın yeni stratejiyle ilgili açıklaması

Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

İran'a karşı daha sert bir tutum içine girdiklerini vurgulayan Trump, "Stratejimizi uygulamaya, geç kalmış bir adım olan İran Devrim Muhafızları ordusuna sert yaptırımlar getirmekle başlıyoruz. Hazine Bakanlığını, tüm Devrim Muhafızları'na daha ileri yaptırımlar getirmesi konusunda yetkilendiriyorum." diye konuşmuştu.

Devrim Muhafızları'nı, Ortadoğu'da terörü yaymakla suçlayan Trump, "Bunlar, Suriye'deki diktatörü silahlandırma, bölgedeki sivillere saldırması için destekledikleri unsurlara füze ve silah temin etme ve Washington DC'deki bir restoranı bombalama planı yapma gibi unsurları içeriyor." iddiasında bulunmuştu.

İran ile P5+1 ülkeleri tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden bu yana Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyordu.

Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.