Irak İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bakan Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olmasını istedi ve ona herkesin güvenliğini sağlaması talimatı verdi." ifadelerine yer verildi.
Araci'nin Kerkük'te halka karşı hiçbir güvenlik riski olmadığını ve hedef alınmayacaklarını da aktararak "Hükümet herkesten sorumludur." dediği kaydedildi.
Irak İçişleri Bakanı'ndan Kerkük halkına mesaj
15.10.2017 - 01:56 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin Kerkük Polis Müdürü'nden halkın yanında olmasını istediği bildirildi.
Irak İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bakan Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olmasını istedi ve ona herkesin güvenliğini sağlaması talimatı verdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler : ırak içişleri bakanı,kerkük,
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