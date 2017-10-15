Mehmetçiğin İdlib’e girmesinin ardından Türk Kızılayı, buradaki 5 kamp ve 12 yetimhaneye destek veriyor. Yetimhanelerde, anne ve babasını kaybeden 9 binin üzerinde çocuğun barındığını bildiren Türk Kızılayı “Bu çocukların her türlü iaşeleri ile eğitimlerini de Kızılay karşılıyor. İdlib’de 1 milyonun üzerinde, annesi, babası ya da ikisinden bir tanesi olmayan, aralarında 5-6 yaş altı ve bebeklerin de bulunduğu korunmasız çocuk var. Türk Kızılayı, yetkilileri düzenli olarak yetimhaneleri ziyaret ederek, çocukların ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek karşılıyor” açıklamasını yaptı. Türk Kızılayı, yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatırken, İsrail askeri ise Filistinli çocuklara zulüm uyguluyor.
İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria’nın El Halil bölgesinde çıkan kavgaya müdahale etti. Göz yaşartıcı bomba atan İsrail askerleri, güç kullanarak 16 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında çok küçük yaşta çocuklar da bulunuyor.
Türk’ün şefkat eli İsrail’in zulüm eli
Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük bir coşku ile karşılandığı İdlib’de güvenliği sağlıyor. Türk Kızılayı da 5 kamp ve 12 yetimhaneye destek veriyor. Yetimhanelerde, anne ve babasını kaybeden 9 binin üzerinde çocuk barınıyor. Bu çocukların her türlü iaşeleri ile eğitimlerini de Kızılay karşılıyor. Suriyeliler, kendi ülkelerinde Türkiye’nin sıcaklığını hissediyor. - Yer Batı Şeria’nın El Halil yerleşim birimi. Cuma akşamı kavga çıktı. Bölgeye gelen İsrail askerleri, 16 küçük çocuğu gözaltına aldı. Göz yaşartıcı bombalara maruz kalan çocuklar nefes alamadı.
Mehmetçiğin İdlib’e girmesinin ardından Türk Kızılayı, buradaki 5 kamp ve 12 yetimhaneye destek veriyor. Yetimhanelerde, anne ve babasını kaybeden 9 binin üzerinde çocuğun barındığını bildiren Türk Kızılayı “Bu çocukların her türlü iaşeleri ile eğitimlerini de Kızılay karşılıyor. İdlib’de 1 milyonun üzerinde, annesi, babası ya da ikisinden bir tanesi olmayan, aralarında 5-6 yaş altı ve bebeklerin de bulunduğu korunmasız çocuk var. Türk Kızılayı, yetkilileri düzenli olarak yetimhaneleri ziyaret ederek, çocukların ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek karşılıyor” açıklamasını yaptı. Türk Kızılayı, yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatırken, İsrail askeri ise Filistinli çocuklara zulüm uyguluyor.
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