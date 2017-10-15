Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin İdlib’e girmesinin ardından Türk Kızılayı, buradaki 5 kamp ve 12 yetimhaneye destek veriyor. Yetimhanelerde, anne ve babasını kaybeden 9 binin üzerinde çocuğun barındığını bildiren Türk Kızılayı “Bu çocukların her türlü iaşeleri ile eğitimlerini de Kızılay karşılıyor. İdlib’de 1 milyonun üzerinde, annesi, babası ya da ikisinden bir tanesi olmayan, aralarında 5-6 yaş altı ve bebeklerin de bulunduğu korunmasız çocuk var. Türk Kızılayı, yetkilileri düzenli olarak yetimhaneleri ziyaret ederek, çocukların ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek karşılıyor” açıklamasını yaptı. Türk Kızılayı, yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatırken, İsrail askeri ise Filistinli çocuklara zulüm uyguluyor.



İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria’nın El Halil bölgesinde çıkan kavgaya müdahale etti. Göz yaşartıcı bomba atan İsrail askerleri, güç kullanarak 16 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında çok küçük yaşta çocuklar da bulunuyor.