Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçimde sadece biyometrik verileri alınan seçmenlerin ülkede kurulan 2 bin 375 ve yurtdışında 37 sandıkta oyunu kullanabileceğini açıkladı.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'ye kadar sürecek.

Seçmen yaşının 18'den başladığı ülkede kayıtlı 3 milyon civarında seçmen bulunuyor. Oylamanın ilk sonuçları, sandıkların kapanmasından sonra iki saat içinde gelmesi bekleniyor.

Seçimi 59 ülkeden toplam 773 gözlemci takip ediyor.

Kırgızistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanı seçiminin iktidar partisinin adayı Sooronbay Ceenbekov ile meclisteki Cumhuriyet Partisi Kurucu lideri Ömürbek Babanov arasında geçmesi bekleniyor.

Görevi 1 Aralık 2017’de sona erecek olan mevcut Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, anayasa izin vermediği için seçimlere katılmıyor.