Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rumeyhi, şu ifadeleri kullandı:

"Başkent Mogadişu'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda büyükelçilik binamız ciddi zarar gördü. Dışişleri bakanlığı da Katar'ın Mogadişu'daki büyükelçiliğinde bulunan diplomat, yönetici ve çalışanları hakkında bilgi aldı. Saldırıda, Katar maslahatgüzarı hafif bir şekilde yaralandı. Şu an durumu iyi, onun dışında diplomat, yönetici ve çalışanlarımıza herhangi bir zarar gelmedi."

Somali'nin başkenti Mogadişu'de dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından kınanmış, olayın ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan etmişti.