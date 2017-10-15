Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press'in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Mogadişu'da dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 231'e yükseldi. Saldırının sorumlusu olarak daha önce terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını bildiren Eş-Şebab işaret ediliyor.

Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında bombalı saldırı düzenlenmişti. Hain saldırı sonrası Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, bombalı sadırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.