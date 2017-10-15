Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad güçlerinin ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yer altına gizlenmiş bir tıp merkezinde zorlu bir ameliyatla kurtarılan bir günlük Muhammed bebek, kuşatma şartlarına dayanamadı ve dün sabah hayatını kaybetti.

Çatışmasızlık bölgelerinden biri olarak ilan edilen ve yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, 5 yılı aşkın süredir Esad rejimi tarafından abluka altında tutulurken bölgede birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu rejimin saldırıları sonucu kullanılamıyor.

Ablukanın son zamanlarda daha da sertleşmesiyle bölgede gıda, ilaç, akaryakıt ve temel ihtiyaç maddesine hiçbir şekilde ulaşılamıyor.

AA muhabirleri, bu zor şartlar altında yeraltına gizlenmiş tıp merkezinde yaptıkları başarılı ameliyatla Muhammed bebeği hayata döndüren doktorlara ulaştı.

Doktor Husam Hamdan, nadir görülen atrezi ve trakeoözofageal fistül rahatsızlığıyla doğan Muhammed'i hastaneye getirdiklerini anlattı.

"Bebeğin yemek borusu ortada kapanıyor ve alt kısmı nefes borusuna bağlanıyordu. Devrim öncesi bu durumlarda bu tür vakalar Şam’da çocuk ihtisas hastanelerine gönderilirdi ve operasyonlar orada yapılırdı." diyen Hamdan, abluka altındaki Doğu Guta'da bu tür ameliyatların yapılmasının çok zor olduğunu söyledi.

Hamdan, "Guta'da en büyük zorluk, tıbbi malzemenin eksikliği ve yaşama şansı düşük olmasına rağmen bu çocuğu feda etmemek için direnmekti." diye konuştu.

Hamdan, operasyonla ilgili duygularını şöyle anlattı:

"Çok zor bir durum, size bu tür bir hasta çocuk geliyor, eğer birkaç saat içerisinde ona müdahale edilmezse hayatını kaybedecek. Maalesef bu tür vakalarda yeterli deneyimimiz ve imkanlarımız yok. Kendimiz karar aldık, uzmanlık kitaplarından ve internetten yararlanarak ameliyatı yapmaya karar verdik. Çocuğu biz ameliyat edelim dedik. Ülke dışından bir çocuk uzmanı doktorla internet üzerinden irtibata geçerek, gerekli tüm malzemeleri tedarik ettikten sonra Muhammed bebeğin ameliyatını gerçekleştirdik."

Ameliyat sırasında görüntülü olarak yurt dışındaki uzman doktorla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Hamdan, "İlk başta arkadaşlar tereddütteydi. Doktor da bizi internet üzerinden izliyordu, onun talimatları ile müdahaleleri gerçekleştirdik. Operasyon sırasında bebeğin kalbi yavaşladı, sanki biz de kalbimiz durmuş gibi hissettik. Nabzı geri geldiğinde biz de hayata geri gelmiş gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Operasyonun 2 buçuk saat sürdüğünü ve başarıyla sonuçlandığını dile getiren Hamdan, "O anda (ameliyatla kurtarınca) bebeğin kuşatmayı kırdığını hissettik." dedi.

Hamdan, ameliyat sonrası bebeğin yoğun bakıma alınması gerektiğini belirterek, "Elimizdeki yoğun bakım imkanları ameliyat sonrası gerekli tedaviyi sağlamak için yeterli değil. Bebek 24 saat sonra yaşamını kaybetti. Her şeyi yaptık ama olmadı, çocuk ablukanın getirdiği şartlarda yaşama tutunamadı." diye konuştu.

Doktor Hamdan, "Buna benzer çok vaka oluyor. İlaç eksikliğinden, açlıktan ölen çok sayıda çocuk var. Buradan mesaj vermek istiyoruz. Umarız sesimiz ulaşır, biz bir şey istemiyoruz sadece temel ihtiyaçları, insanları hayatta tutacak şeyleri istiyoruz. Bize sadece insanlıklarını göstersinler." mesajını paylaştı.

Kuşatma altında 5 yaş altı 24 bin çocuk

Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Halid el-Halid de Doğu Guta'da 5 yaşı altı 24 bin çocuk bulunduğunu, bu çocukların düzensiz ve kötü beslendiğini bildirdi.

Çocukların yaşadığı ortamların sağlıklı olmadığına, yaşam şartları, kirli hava, suyun bölgede çok sayıda hastalığa yol açtığına dikkati çeken Halid, kendilerine bazen genel, bazen de özel vakalar geldiğini ifade etti.

"Genel müdahalelerde kullanılacak ilaçları bulmak zor oluyor. Hatta ağrı kesicileri bile bulmak zor. Çocuklarda nefes darlığı hastalarının çokluğu büyük bir sıkıntı. Oksijen tüpümüz bulunmuyor. Özel durumlarda ise yeniden çocuklarda bazen İCO lazım oluyor kalp sorunu ile doğan çocuklarda mesela ama bu cihaz yok." diyen Halid, bu tür durumlarda gerekli müdahaleleri yapamadıklarını, ellerindeki cihazların teşhislerine göre hareket ettiklerini söyledi.

Halid, hastanede sadece genel cerrah bulunduğunu, bu nedenle sakat veya engelli doğumlarda ölüm yüzdesinin yüksek olduğunu kaydetti.