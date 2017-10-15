Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta günlerdir ordunun operasyon düzenleyeceği iddia edilen ve peşmergenin teyakkuza geçtiği Kerkük'te gerginlik devam ederken Süleymaniye'nin Dokan ilçesinde bir araya gelen IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un görüşmesinin sonuçları belli oldu.

SÖZDE REFERANDUM İPTAL EDİLMEYECEK

Sputnik'teki habere göre Barzani'nin yardımcılarından Hemin Hawrami, Twitter'da yaptığı açıklamada, Irak'ın müzakelerin ön köşulu olarak sunduğu "25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu geçersiz kılın" maddesini reddettiklerini duyurdu.

​Öte yandan tarafların krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesi isteklerini yinelediklerini vurgulayan Hawrami, Irak ordusundan gelen "askerî tehditler" karşısında da kendilerini savunacaklarını söyledi.

​Bu arada görüşmede, 3 Ekim'de hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Hero Talabani de hazır bulundu.

TUZHURMATU'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Yanı sıra Çetiner Çetin'in aktardığı bilgide Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği Üçüncü Bölge Komite Başkanlığı binasının ateşe verildiği bildirildi.