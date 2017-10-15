Korkunç kaza Hindistan’da meydana geldi. Motosikletiyle evine dönen kadın dengesini kaybederek vincin önüne düştü. Vincin üzerinden geçtiği talihsiz kadın hayatını kaybederken o anlar anbean böyle kaydedildi.
Motosikletli kadın vincin altında kaldı
15.10.2017 - 23:00 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dengesini kaybeden motosikletli vincin altında kaldı.
Etiketler : kaza,Hindistan,trafik kazası,
511516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511516.aspx
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