Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanına gelen hırsızı gören adamsa silah çekiyor. Sert kayaya çarptığını fark eden hırsız, kaçmak istese de mermilerin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Soyguncu hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.