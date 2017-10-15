Yanına gelen hırsızı gören adamsa silah çekiyor. Sert kayaya çarptığını fark eden hırsız, kaçmak istese de mermilerin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Soyguncu hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
Hırsız yanlış adama bulaştı
15.10.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’da kaydedilen görüntülerde bir soyguncu akaryakıt alan adamı gözüne kestiriyor.
Etiketler : Brezilya,hırsız,
511517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511517.aspx
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