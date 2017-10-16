Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol haber ajanslarının, Vigo kentinin Nigran ilçe belediyesi kaynaklarına dayanarak verdikleri haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye görevlilerinin, alevler arasındaki bir araç içinde iki kişinin cesedini buldukları belirtildi.

11 Ekim'den bu yana 80'den fazla yangının çıktığı Galisya'da, 17 yerde yangınların sürdüğü ve bunlardan 13'ünün yerleşim yerlerini tehdit ettiği kaydedildi.

Galisya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Alberto Nunez Feijoo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öldürücü bir yangınla karşı karşıyayız. Bölgedeki kuraklık ve etkisini her saat daha da artıran rüzgar yürütülen çalışmaları daha da zorlaştırıyor." dedi.

Feijoo, şimdiye kadar 2 binden fazla kişinin evlerinden uzaklaştırıldığını, Vigo kentinde bir fabrikanın da tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Bu arada İspanya'nın dört bir yanından yardıma giden 30 kadar uçağın yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, 600 kişilik askeri birliğin de itfaiye ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bölgede bulunduğu kaydedildi.