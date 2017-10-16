Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından terör saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD, Mogadişu'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." denildi. Somali halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu acımasız ve korkak saldırı karşısında ABD, terörle mücadelede Somali hükümeti, halkı ve uluslararası müttefiklerimizle yanında durmaya devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 231'e, yaralıların sayısının ise 275'e yükseldiği açıklanmıştı.