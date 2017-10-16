Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Sina'dan atılan 2 roketin, Eşkol Bölge Konseyi (Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimi) yönünde açık bir alana düştüğünü" ifade etti.

Adraee'nin paylaşımında, can ve mal kaybına ilişkin bilgi yer almadı.