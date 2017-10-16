İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Sina'dan atılan 2 roketin, Eşkol Bölge Konseyi (Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimi) yönünde açık bir alana düştüğünü" ifade etti.
Adraee'nin paylaşımında, can ve mal kaybına ilişkin bilgi yer almadı.
'Mısır'dan İsrail'e roket atıldı' iddiası
16.10.2017 - 02:29 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ordusu, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan ülkeye fırlatılan 2 roketin, Eşkol bölgesinde açık bir alana düştüğünü iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Sina'dan atılan 2 roketin, Eşkol Bölge Konseyi (Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimi) yönünde açık bir alana düştüğünü" ifade etti.
Etiketler : mısır,israil,roket,
511544 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511544.aspx
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