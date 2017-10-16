Salihi, yaptığı görüntülü konuşmasında, Türkmenlere seslenerek, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın." dedi.
DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz." ifadelerini kullandı.
Kerkük'e bağlı Tazehurmatu ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışmaların yaşandığı ifade ediliyor.
Türkmenlere seslendi: Kendinizi koruyun
16.10.2017 - 04:14 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Türkmenlere seslenerek, kendilerini korumalarını istedi.
Salihi, yaptığı görüntülü konuşmasında, Türkmenlere seslenerek, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın." dedi.
Etiketler : kerkük,çağrı,türkmen,
511555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511555.aspx
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