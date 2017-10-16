Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 farklı bölgede çıkan ve bir haftadır kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 11 bin itfaiyeci ve çok sayıda mahkum, ayakları zincirli şekilde alevlerle mücadele ediyor.

Yetkililer, yangınların büyük olduğu iki bölgede önemli ilerleme kaydettiklerini ancak hala büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yangılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40'a yükseldi. Sonoma County bölgesinde ise 174 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Yaklaşık 100 bin kişinin tahilye edildiği eyalette, tehlikenin geçtiği bölgelerde 25 bin kişinin evlerine dönmelerine izin verildi.

Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu ve 898 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayır yandı.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.