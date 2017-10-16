Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Johnson, sekiz Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyindeki yetkililer ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kent şehrindeki Chevening House’da düzenlenen toplantıya Johnson'ın yanı sıra, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejčinović Buric, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivo Sramek, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ve Slovenya Dışişleri Bakanı Andrej Logar katıldı.

Boris Johnson, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "AB’den ayrılmamız, Britanya’nın Avrupa’nın savunması konusunda sarsılmaz ve karşılıksız kararlılığımızda herhangi bir fark yaşatmayacak. Yaptığımız toplantı, Birleşik Krallık’ın kıtamızın güvenliği konusunda hayati önemde bir ortak olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.