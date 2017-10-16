Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede halk, dün Meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre ülkede genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı son verilere göre, bir önceki seçimlere kıyasla oy oranını 7,6 puan arttıran ÖVP, yüzde 31,6 oy oranıyla birinci parti, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) de yüzde 26,9'luk oy oranıyla ikinci parti oldu.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) bir önceki seçimlere nazaran yüzde 5,5'lik artışla yüzde 26 oy oranına ulaşarak 3'üncü parti konumunu korudu. Bu durum oylarını ciddi oranda arttıran partiyi seçimler sonrası kurulacak koalisyon görüşmelerinde kilit konuma taşıdı.

Yeşiller, 31 yıl sonra meclis dışı kaldı

Yeşiller Partisi, bu seçimlerden Meclise girdiği 1986'dan bugüne yüzde 3,9'luk oy oranıyla en kötü sonucu aldı. Yüzde 4'lük seçim barajına takılan parti, 31 yıl sonra Meclis dışında kaldı. Tarihi hezimet yaşayan parti, 2013 seçimlerinde yüzde 12,4'lük oy oranıyla Meclise 24 milletvekili göndermişti.

5 parti meclise girdi

Seçim sonuçlarına göre, Federal Meclise (Nationalrat) ÖVP, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ve Liste Pilz girmeye hak kazandı.

Koalisyon seçenekleri

Mektup oylarının sayımının ardından resmi sonuçlar, 19 Ekim Perşembe günü İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka tarafından açıklanacak.

Yüzde 79 katılımın olduğu seçimler sonrasında, kesin açıklamalardan kaçınan siyasiler, olası her tür koalisyon seçeneğinin görüşülebileceği sinyali verdi.

Avusturya'da ortaya çıkan bu sonuçlara göre hükümet kurma yetkisini üstlenecek Kurz’un koalisyon oluşturmak için önünde 2 seçeneği olacak.

Birçok siyaset bilimci ve gazeteci, programları neredeyse aynı olan iki parti ÖVP ve FPÖ'nün oluşturacağı merkez sağ-aşırı sağ koalisyonunu ilk ve olası en güçlü seçenek olarak değerlendiriyor.

İkinci bir seçenek ise Sebastian Kurz'un Başbakan olduğu, ÖVP ve SPÖ’nün bir kez daha kuracağı “büyük koalisyon” hükümeti. Ancak ÖVP ve SPÖ arasındaki uyuşmazlık ve farklı politik tercihler nedeniyle büyük koalisyon olasılığının zor olduğu belirtiliyor.

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ise şu şekilde: ÖVP 62, SPÖ 52, FPÖ 51, NEOS 10, Liste Pilz 8.