Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Koruma Kurumu Başkanı Patricia Gaspar, basına verdiği bilgilerde, hafta sonunda ülkede 500'den fazla noktada çıkan orman yangınlarının özellikle Coimbra, Valença, Serta, Viana do Castelo, Braga, Viseu ve Monçao kentleri yakınlarındaki alanları etkisi altına aldığını duyurdu.

Gaspar, 27 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 17'si itfaiye ve 6'sı sivil yardım ekibi mensubu olmak üzere 50 kişinin yaralandığını, bunlardan 15'inin sağlık durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Gaspar, 108 yerde aktif durumdaki yangınları kontrol altına almak için 5 bin itfaiye görevlisinin çalıştığını kaydetti.

Yetkililer, 30 dereceye varan hava sıcaklığının, yüzde 20 oranındaki nemin, kuraklığın ve rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıdığını belirtti. "Dışarıdan itfaiyeci getirtemeyiz" açıklamasında bulunan hükümet yetkilileri, halktan yangın söndürme çalışmalarına yardım etmesini istedi.