Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Puigdemont'a "yasallığa dönmesi" ve "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için gelecek perşembe günü saat 10.00'a kadar süre verildiğini bildiren Santamaria, "Diyalog yasalar çerçevesinde ve maksimum şeffaflıkta olmalıdır. Katalonya yerel hükûmetinin yasallığa dönmesi için halen zaman var. Hükûmet olarak alacağımız kararları önlemek halen Puigdemont'un elinde." diye konuştu.

Santamaria, İspanya hükûmeti için Anayasa'nın 155'inci maddesinin, "özerklik haklarının askıya alınması" değil, "Anayasa ve özerk yönetim statüsüyle bağlantılı olarak yerel yönetimin idaresinin ve yasallığının yeniden istikrara kavuşturulması" anlamına geldiğini vurguladı.

Puigdemont'tan Rajoy'a mektup

Katalonya Özerk Yönetim Hükûmeti Başkanı Puigdemont ise İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup göndererek, Katalonya'nın geleceğini belirleyecek yeni sürecin başlamasını istedi.

Mektubunda, Rajoy'un 11 Ekim'de yönelttiği "Bağımsızlık ilan ettiniz mi, etmediniz mi" sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Puigdemont, bağımsız bir devlet kurma talebini yineledi.

Puigdemont, 1 Ekim'deki referandumun siyasi sonuçlarının askıya alınmasının gerekçesinin, çatışma değil çözüm arzusunda olmalarından kaynaklandığını belirtti.

Diyalog önerilerinin samimi ve dürüst olduğunu ifade eden Puigdemont mektubunda, "Bu yüzden gelecek 2 ay içinde bizim temel hedefimiz, bir müzakere süreci açma arzusunda olan Katalanlara, İspanyollara, uluslararası otoritelere ve tüm kurumlara kendisini ifade etme fırsatı verecek bir diyaloğu başlatmak olacaktır." ifadelerini kullandı.