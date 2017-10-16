Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Ordusu'nun Kerkük'e girmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon)'dan kritik bir açıklama geldi.

ABD GÜÇLERİ KERKÜK CİVARINDA: "ÇATIŞMA SIRASINDA ŞEHİRDE DEĞİLDİK"

Pentagon'un açıklamasında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona bağlı güçlerin an itibariyle Kerkük dolaylarında bulunduğu ancak çatışmaların yaşandığı sırada şehirde olmadıkları belirtildi.

"İKİ TARAFI DA TELKİN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada, ABD'li komutanların hem Irak kuvvetlerini hem de Kürt güçlerini birbirleriyle savaşmamaları konusunda telkin etmeye çalıştığı belirtildi.

"ABD'NİN ORADA BULUNMASI KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Ayrıca açıklamada, ABD kuvvetlerinin Kerkük dolaylarında bulunmasının kimse için herhangi bir tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi.

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