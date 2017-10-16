Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

35 yaralının 7,5 saatlik yolculuğun ardından Somali'den Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Akdağ, "35 yaralı ve yanında 34 refakatçiyi sağ salim ülkemize tedavi etmek amacıyla getirdik. Bu yaralılardan 13'ü ağır yaralı, yanıklı vakalar, kafa tramvası yaşayanlar var. Bunlara nispeten daha hafif yaralı olanlar da var. Sağlık ekiplerimiz ve Kızılay'dan değerli arkadaşlarımız canla başla 7,5 saatlik yolculukta uçağı adeta bir yoğun bakım alanına çevirerek yaralıları sağ salim Türkiye'ye getirmeyi başardılar" dedi.