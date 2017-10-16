Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında tırmanan gerilimin ardından Irak ordusunun gece yarısı Kerkük'te askeri üs ve petrol kuyularını ele geçirmek için başlattığı operasyonla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

IRAK ASKERLERİ VALİNİN ODASINA GİRDİ

Sosyal medya hesaplarında Irak ordusuna ait birliklerin Kerkük eski valisi Necmettin Kerim'e ait makam odasında bulunduğu görülen fotoğraflar paylaşıldı. Kerim, Irak ordusunun operasyon düzenlemesi durumunda kentte direniş yapılması çağrısında bulunmuştu.

VALİ GÖREVDEN ALINDI YERİNE DE ATAMA YAPILDI

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim'in yerine atama yapıldı. Bağdat'tan verilen görevden alma kararını tanımadığını söyleyen ve görevini sürdüren Kerim'in yerine yardımcısı Rakan Said Ali Cuburi göreve vekaleten atandı.