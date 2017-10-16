Pakistan Seçim Komisyon (ECP), aralarında Senato, Ulusal ve Eyalet meclis üyelerinin olduğu 261 siyasinin milletvekilliğini askıya  aldı.

ECP’den yapılan açıklamaya göre, malvarlıklarını eylül ayına kadar  açıklamayan 7 senatör, 71 Ulusal Meclis üyesi, 84 Pencap Eyaleti, 50 Sind  Eyaleti,  38 Hayberpahtunhuva Eyaleti ve 11 Belucistan Eyaleti milletvekilinin  meclis üyeliği geçici olarak askıya alındı.

TEK BİR ŞART VAR

Açıklamada, parlamenterlerin mal bildiriminde bulunana kadar yasama  görevini yerine getiremeyecekleri bildirildi.

Görevi askıya alınanlar arasında Eski Başbakan Navaz Şerif’in damadı  Muhammed Safdar, Devlet Bakanı Talal Çodri ve Din İşleri Bakanı Serdar Yusuf da  bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı General Pervez Müşerref döneminde 2002'de kabul  edilen yasaya göre, parlamenterler kendilerinin ve ailelerinin mal varlıklarını  her yıl 30 Eylül’e kadar ECP’ye bildirmek zorunda.