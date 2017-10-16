Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde merkezi bulunan Pan Afrika Parlamentosu (PAP) 5'inci Toplantısında, Somalili vekiller, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımlar ve gösterdiği dayanışmayı gündeme taşıdı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Milletvekili Muhammed, cumartesi günü meydana gelen patlamayı hatırlatarak "Cumartesi günü 300'den fazla kişinin öldüğü patlamadan sonra Türkiye'nin desteğine ve yardımlarına teşekkür ediyoruz. Afrika kıtasında terör gruplarının yaptığı bu eylemlerle her gün yüzlerce insanımızı kaybediyoruz." diye konuştu.



Uluslararası kamuoyunun Somali'de yaşananlara sessiz kaldığını belirten Muhammed, yaralıların tedavi için pazartesi günü Türkiye'ye götürüldüğünü dile getirdi.

BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ



Milletvekili Abdulhakim Moalim Ahmed, Somali halkının Türkiye'nin yaptığı yardımları ve gösterdiği dayanışmayı unutmayacağını ifade ederek "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine Somali halkına verdiği destekten dolayı minnettarız ve bunu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



Ahmed, Somali ordusunun askeri alanda eğitim ve donanıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma, Somali birliklerinin eğitilmesi ve donatılması için desteklenmesi çağrısı yaptı.



PAP Başkanı Roger Nkodo Dang da Pan Afrika Parlamentosunun söz konusu terör saldırısını kınadığını aktardı.

200 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR



Somali'de Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde de saldırıda yaralanan 200 kişinin tedavisi devam ediyor.



Hastaneye çok sayıda yaralının intikali üzerine personel eksiğinin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan iki genel cerrahi, iki ortopedi ve travmatoloji ile iki plastik cerrahi uzmanı hastanede görev yapmak üzere Somali'ye gönderilmişti.



Başkent Mogadişu'daki El Emin Ambulans Servisi Müdürü Doktor Abdulkadir Adem, Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının bugün itibarıyla 300'ü aştığını söylemişti.