Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail radyosunun haberine göre, Rus Bakan Şoygu iki günlük resmi ziyaret için İsrail'de Liberman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liberman, görüşmede Rus mevkidaşına, İran'ın, Suriye'yi İsrail'e karşı bir cepheye dönüştürmesine ve bu ülke üzerinden Hizbullah'a gelişmiş silahlar vermesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Liberman, ülkesi ile Rusya arasında farklılıklar olmasına rağmen sahip oldukları ilişkiyi "açık ve değerli" olarak niteledi.

Uzun yıllardır İsrail'i ziyaret eden ilk Rus Savunma Bakanı olan Şoygu'nun bugün Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail ve Rus savaş jetlerinin Suriye hava sahasında bir çatışma yaşamasını önlemek için iki ülke arasında askeri bir koordinasyon anlaşması bulunuyor. Bu nedenle Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin son iki yılda birçok kez bir araya geldi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejime, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime muhalif örgütlere ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bunun son örneği olarak dün İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bir uçaksavar mevzisini vurmuştu. İsrail ordusu, bu saldırının Suriye'den savaş uçaklarına atılan bir uçaksavar füzesine karşılık düzenlendiğini öne sürmüştü.

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Netanyahu, söz konusu kırmızı çizgileri, "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.