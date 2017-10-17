Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da yayın yapan "ON-E TV" kanalında, ülkenin en popüler sunucularından biri kabul edilen Amr Edib'in programına konuk olan Şukri, "Al-Jazeera TV'nin kapatılmasını kesinlikle talep etmedik. Biz sadece içeriğe olan itirazımızı dile getirdik. Bu şekilde bir içerik Arap veya yabancı hiçbir medya kuruluşunda olmamalıdır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile tekrar masaya oturma ihtimalinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Şukri, "dört ülkenin taleplerinin yerine getirilmesi durumunda, yeni süreci görüşmek üzere Katar yönetimi ile görüşebileceklerini" söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimleri, 5 Haziran'da "terörü desteklediği" gerekçesiyle Katar’a yaptırımlar uygulamaya başlamış, 22 Haziran'da ise Kuveyt aracılığı ile Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu.

Söz konusu listenin altıncı maddesinde, Al-Jazeera TV'nin kapatılması talebi yer almıştı.