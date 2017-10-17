Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak merkezi hükûmetine bağlı güvenlik güçlerinin, Musul'un Mahmur ilçe merkezine girdiği ve Peşmerge'nin çekildiği bildirildi.

ERBİL'E EN YAKIN NOKTA

Irak ordusu, federal polis gücü ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçler, sabahın erken saatlerinde konuşlandıkları Musul'un Kayyara kasabasından ilçe merkezine doğru hareket etti.

İlçe merkezinde bulunan Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmergeler ise tüm devlet kurumlarından çekilirken, Bağdat yönetiminin askeri operasyon tehtidi hayat buluyor. Mahmur, IKBY'nin Başkneti olan Erbil'e yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunuyor.

SİNCAR'DA DA KONTROL SAĞLANMIŞTI

Irak merkezi hükûmetine bağlı güvenlik güçlerinin, daha önce Peşmerge'nin denetimindeki Musul'un Sincar ilçe merkezine girdiği, kontrolü tamamen sağladığı belirtildi.

Sincar'daki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir gücün Sincar ilçe merkezine girdiğini ifade etti.

Sincar'da herhangi bir çatışmanın çıkmadığını çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Şeşo, İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğunu iddia etti.

Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerinin boşaltılıp geri çekildiklerini kaydetti.

Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.

Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamından Sincar'a ulaşan Irak güvenlik güçleri, ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede konuşlanmıştı.

IRAK ORDUSU MAHMUR'A GİRDİ

Irak merkezi hükûmetine bağlı güvenlik güçlerinin, Musul'un Mahmur ilçe merkezine girdiği ve Peşmerge'nin çekildiği bildirildi.