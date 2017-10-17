Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de görüşmede hazır bulundu.

Aliyev ve Sarkisyan, daha sonra ikili görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ortak bildiri yayımladı.

Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı yapıcı bir atmosferde geçti. Cumhurbaşkanları, müzakere sürecini yoğunlaştırmayı ve temas hattındaki gerilimi azaltmak için ek önlemler almayı kabul etti. Eş başkanlar, uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eş başkanlar, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümü için taraflarla birlikte çalışmaya devam edecekler. Bir sonraki aşamada eş başkanlar, dışişleri bakanlarıyla görüşme gerçekleştirecek."

Aliyev ve Sarkisyan, en son Haziran 2016'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda St. Petersburg'da bir araya gelmişti.