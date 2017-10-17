Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore ve ABD’nin ortak tatbikat yaptığı yarımadada halihazırda gergin bir atmosferin ve hassas bir durumun olduğunu belirtti.

Durumun bu şekilde devam etmesinin kimseye, özelikle de bölge ülkelerinin çıkarlarına olmayacağını vurgulayan Lu, tüm tarafların sükuneti sürdürmeleri ve diyalog eksenli şekilde hareket etmesini umduklarını ifade etti.

Güney Kore’den yapılan açıklamada, tatbikata Washington ve Seul yönetimlerinden 40 civarında donanma gemisinin katılacağı belirtilmişti.

Kore Yarımadası'nın doğusunda ve batısında bugün başlayan tatbikatın 5 gün süreceği, aralarında nükleer yakıtlı uçak gemisinin bulunduğu tatbikatın Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarından gelecek tehditlere yanıt olarak gerçekleştirileceği kaydedilmişti.