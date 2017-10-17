Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FAO Genel Direktörü Da Silva, İtalya'nın başkenti Roma'da, “Göçün Geleceğini Değiştir” temalı "Dünya Gıda Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, her geçen gün daha fazla kişinin, başka seçenekleri kalmadığı için evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Da Silva, göçün artmasının başlıca nedenlerinin açlık, şiddet, korku ve uyum sorunu olduğunu ifade ederek “Dünya genelinde bunun 244 milyona ulaştığını biliyoruz. Bu, 2000’den bu yana yüzde 40’ın üzerinde bir artış demek.” diye konuştu.

Kendi ülkesi içinde yer değiştirenlerin sayısının 740 milyonu bulduğunu aktaran Da Silva, açlık çekenlerin sayısının son yıllarda 38 milyon daha artarak 815 milyon kişiye ulaştığını belirtti.

Da Silva, geniş insan hareketlerinin, insani yardım ve çözümleri karmaşık hale getirdiğini vurgulayarak "İnsanları göç ettiren birçok tetikleyici unsur, kırsal kalkınmaya yatırım yaparak, iyi kırsal istihdamı destekleyerek ve sosyal güvenlik ağlarını temin ederek önlenebilir. Bu çalışma aynı zamanda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında olan 'sıfır açlığa' da katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Papa’dan FAO’ya "Aylan Bebek" heykeli

Etkinliğe katılan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Göçün Geleceğini Değiştir” temasına atfen Eylül 2015’te Türkiye’den Yunan adalarına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden ve cesedi Bodrum sahillerine vuran Aylan bebeğin heykelini FAO'ya bağışladı.

Papa, etkinlikteki konuşmasında, insanları yerlerinden etmeye zorlayan temel unsurlar olarak gördüğü çatışma ve iklim değişikliği gibi konularda devletleri birlikte hareket etmeye çağırdı.