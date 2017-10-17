Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing tarafından yapılan ortak açıklamada Arakanlı Müslümanların yaşadığı drama dikkat çekildi.

BM açıklamasında, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 500 bini geçtiği anımsatılarak gerek hızı gerekse de ölçeği bakımından "dünyanın en hızlı büyüyen mülteci krizi" ve "büyük bir insani buhran" ile karşı karşıya kalındığı vurgulandı.

"Bu krizin kaynağı ve dolayısıyla çözümleri Myanmar'da yatıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Bangladeş hükümeti, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve BM'nin tüm gayretlerine rağmen Arakanlı sığınmacıların çok daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Cenevre'de Arakan konferansı yapılacak

Açıklamada, Arakan sorununa barışçıl bir çözüm bulunması, sığınmacı akınının sona erdirilmesi, Bangledeş'teki kamplara ev sahipliği yapan yerel halkın desteklenmesi ve sığınmacıların gönüllü olarak Arakan'daki evlerine güvenli bir şekilde geri dönmesinin sağlanması için uluslararası topluma çabaları yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Ekim'de Arakanlı Müslümanlar için yardım konferansı yapılacağı belirtilen açıklamada, tüm dünyaya Arakanlı sığınmacılarla dayanışma ve yardım çağrısında bulunuldu.