Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim In-ryong, BM Genel Kurulu'nun silahsızlanma komitesinde yaptığı açıklamada Kore Yarımadası'ndaki durumun ''sonucu belli olmayan" bir seviyeye geldiğini belirterek, "Her an bir nükleer savaş çıkabilir'' dedi.

Kuzey Koreli diplomat yaptığı açıklamada 1970'lerden bu yana ABD'nin "bu derece aşırı ve doğrudan nükleer tehdidine" maruz kalan tek ülkenin kendileri olduğunu belirterek Kuzey Kore'nin kendini savunma amacıyla nükleer silaha sahip olmasını savundu.

"DAHA TEHLİKELİ OLAN ABD'NİN GİZLİ PLANI"

Her yıl ABD ve Güney Kore'nin 'nükleer varlıkları' da kullanarak gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatlara işaret eden Kim, daha tehlikeli olanın ise "ABD'nin Kuzey Kore liderliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli planı" olduğunu söyledi.

Kim, bu yıl ülkesinin "nükleer devlet olmayı tamamladığını" ve böylece "aralarında atom bombası, hidrojen bombası ve kıtalararası balistik füzelerin de olduğunu çeşitli menzillerde nükleer atış vasıtalarına sahip olarak tam donanımlı bir nükleer güç olduğunu" da söyledi.

"ABD'NİN NÜKLEER TEHDİDİ YOK EDİLMEDİKÇE GÖRÜŞMEYİZ"

Ülkesinin nükleer ve füze cephanesini 'değerli startejik varlık' olarak tanımlayan Kim, "ABD'nin düşmanca politikası ve nükleer tehdidi layıkıyla yok edilene kadar nükleer silah ve balistik füzelerimizi hiçbir şart altında görüşme masasına getirmeyeceğiz" dedi.

"ABD BUNA CÜRET EDERSE…"

Kuzey Koreli diplomat "ABD anakarası atış menzilimizde ve eğer ABD bizim kutsal topraklarımızın bir santimini bile işgal etmeye cüret ederse dünyanın herhangi bir yerinde ağır cezamızdan kaçamayacak" diye konuştu.