Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, cuma günü yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e gitmeyi başaran Arakanlı Müslümanların sayısının 536 bine ulaştığını belirtti.

"Yüzde 60'ı kadın ve çocuk"

Yerel kaynaklar ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların yüzde 60'ından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Bangladeş'teki kamplarda hijyenin olmaması, gıda, temiz su ve barınma imkanlarının yetersizliği, özellikle hamileler başta olmak üzere kadınların ve çocukların sağlığı için ciddi tehlike arz ediyor.

Sağlık sorunlarıyla karşı karşıyalar

Nemli hava ve pis su, ishal ve kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Bangladeş'teki sağlık yetkilileri, ülkeye geçen Arakanlı Müslüman arasında bulunan 42 bin 541 çocuğun ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Bangladeşli yetkililer, 18 bin 523 hamile Arakanlı Müslüman kadının sağlığının da hijyen ve yeterli gıda bulunmaması nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtiyor.

Başkalarının çocuklarına da annelik ediyorlar

Arakanlı Müslüman kadınlar, ailelerini kaybeden çocukları da Bangladeş'e getiriyor ve onlara sahip çıkmaya çalışıyor.

Bangladeş'teki kampları ziyaret eden AA muhabirinin karşılaştığı 9 yaşındaki Şefika Alam, 4 kişilik ailesinden hayatta kalan tek kişi. Şefika, Arakan'daki zulümden kaçan başka bir aile tarafından bulunup Bangladeş'e getirildi.

Şefika'yı Bangladeş'e getiren 3 çocuk annesi Rukiye Ayzul, "Herkes köyü terk etmeye çalışırken o durmuş etrafı seyrediyordu. Tüm ailesinin katledildiğini anladığımızda onu da yanımıza almaya karar verdik." diye konuştu.

Öksüz ve yetimlerin yaşam savaşı

Arakan'da ya da Bangladeş'e geçiş sırasında ailelerinden kopan Arakanlı Müslüman çocuklar, bu ülkedeki kamplarda tek başına yaşam mücadelesi veriyor.

Cox's Bazar Sosyal Refah Ofisi Yardımcı Direktörü Pritom Kumar Chowdhury, pazar günü yaptığı açıklamada, "25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e ulaşan çocuklardan 12 bin 801'i kimsesiz. Bu çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla ayrı bir kamp kurulması için çalışıyoruz." dedi.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Bangladeş'teki) Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar, şereflerini bile koruyacak durumda değiller çünkü erkeklerle açık havada aynı yerde kalıyorlar. Kadınlar için mahremiyet diye bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Arakanlı Mülteciler Acil Yardım Programı Sorumlusu İbrahim Carlos Clavijo da Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlar için yapılan kamplarda geçici sağlık merkezlerin kurulduğuna işaret ederek "Bunun dışında kadınlar ve çocuklar için psikolog desteği lazım. İnsanların artık hiçbir şeyden umudu kalmamış. Sınırın diğer yanında yaşananlar çok vahim. Bir insanın kaldırabileceği, kabul edebileceği şeyler değil." dedi.